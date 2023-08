Od Super Maria po virtuální realitu. Výstava v Londýně je jednou velkou počítačovou hernou

Muzeum vědy v Londýně je známé svými interaktivními expozicemi, ta s názvem Power up si ale o zapojení návštěvníků přímo říká. Shrnuje půlstoletí hraní počítačových her. Nabízí průřez vším, co jeden z pilířů zábavního průmyslu dodnes vyprodukoval. Muzeum připravilo i speciální vstupné pro nadšené hráče.