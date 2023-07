Začíná Bohemia JazzFest. Poprvé se představí legenda stylu fado Camané

Pražskou část Bohemia JazzFestu zahájí ve 14:30 kapela NaOddBeat bubeníka Adama Dzura. „Kapela NaOddBeat je asi ta nejmladší, co kdy hrála u nás na festivalu. Znějí úplně fantasticky a mají energii, jíž člověk má, pouze když mu je kolem dvaceti,“ popisuje Linka. Dále vystoupí Petra Brabencová & Jazzfancies, Edi Nulz, Aurignac & Sanchez Duo. Ochranný svaz autorský ve spolupráci s festivalem předá ocenění vítězi 13. ročníku soutěže o nejlepší jazzovou skladbu autora do 35 let.

Hlavní hvězdou programu bude od 20:30 proslulý portugalský zpěvák a legenda stylu fado, zpěvák Camané. Nositele ceny Grande Noite de Fado doprovodí soubor Camane Quartet.

Stěžejním nástrojem fada je guitarra portuguesa, kytara ve tvaru slzy s dlouhým krkem a dvanácti kovovými strunami. Fado v portugalštině znamená osud a v tomto stylu se snoubí portugalské písně s arabskou hudbou.

Festival pokračuje i v regionech

Festival pokračuje 12. července na nádvoří plzeňského Divadla Josefa Kajetána Tyla, na náměstí Čsl. armády v Hluboké nad Vltavou (14. července), na Velkém náměstí v Prachaticích (15. července), v zahradě pod Chodským hradem v Domažlicích (16. července) a končí 17. až 18. července na Moravském náměstí v Brně. Vstup je zdarma.

Cílem festivalu je podle organizátorů představit a propagovat špičkový světový jazz v Česku. Bohemia Jazzfest se v krátkém čase stal jedním z největších letních jazzových hudebních festivalů v Evropě. Jeho pořadatel Linka v 19 letech odešel z tehdejšího Československa a přes Švédsko doputoval do Ameriky. Časopis Down Beat Magazine ho zařadil mezi deset nejlepších jazzových kytaristů světa.