Metronome Prague vyhlíží Jamiroquai. Žbirku ukáže v alternativním světle

„Ve vtipu říkám, že jsme si vyměnili role. Když před patnácti lety Jamiroquai hráli v Praze, tak jsme my jim dělali předkapelu ve Sportovní hale. Teď se role obrátily,“ sdělil Ruppert ve Studiu 6.

Festival na Výstavišti Praha do neděle nabídne osm desítek koncertů, dvakrát více než loni. Návštěvníci si budou moci vybrat ze čtyř venkovních a třech vnitřních scén. „Areál jsme vysypali štěpkovou směsí, takže nás ani případný déšť nezaskočí,“ sdělili ve čtvrtek organizátoři.

„Miro tam trochu opustil takový lehce lyrický styl textů Kamila Peteraja a šel do civilna, existenciálna a někdy i velmi smutna. Texty jsou o normálních věcech normálního člověka, není tam žádná Atlantida, je tam spíš pokoj někoho, kdo neví, co se sebou,“ řekl Marek v Událostech, komentářích v narážce na jednu ze Žbirkových písní.

David Žbirka vzpomínal na to, jak se snažil přemluvit otce, zda by neudělal klubové turné, kde by zahrál právě tuto elektronickou část tvorby. Na festivalu ale prý nepůjde o žádné pietní provedení, písně budou částečně rozpoznatelné. „Dvě písně hrajeme věrně, ostatní velmi nevěrně,“ láká Marek na koncert, jenž začíná ve čtvrtek v 17:45.

Pořadatelé festivalu letos přidali novou scénu Beats for Metronome, která vznikla ve spolupráci s ostravským festivalem taneční hudby Beats for Love. Areál bude otevřený od 16:00. Hudební produkci zahájí o půl hodiny později zpěvačka Elly, vlastním jménem Eliška Tunková. Součástí Metronome Prague je i doprovodný program pod názvem Metronome Fair. Jeho součástí jsou venkovní instalace, filmové produkce a představení aktivit neziskových organizací.