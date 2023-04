Počátky zla jsou v rodině, říká Mornštajnová k novému románu Les v domě

Do literatury vstoupila Mornštajnová v roce 2013 Slepou mapou. Třígeneračním příběhem žen z jedné rodiny se prolíná mnoho zvratů, traumat a tajemství, jak je přineslo nepokojné dvacáté století.

Největší popularitu spisovatelce přinesl o pět let později bestseller Hana, v němž titulní hrdinku vystavila věznění v koncentračním táboře i ztrátě blízkých při tyfovém moru. Předposlední vydaný titul Listopád dystopicky rozehrává situaci v Československu, kde se nezdařilo sametovou revolucí zvrátit dějiny k demokracii.

Svými příběhy se tak Mornštajnová pomalu přibližuje současnosti. Nejnovější román Les v domě začíná v devadesátých letech. Myšlenka na tento příběh se vynořila během psaní Listopádu.

„Zjistila jsem, že plynule přecházím z jedné knihy do druhé, protože během psaní jedné knížky mě napadne něco, co se do této knížky nehodí, a začnu nad tím tématem přemýšlet,“ poznamenává spisovatelka, že obdobně propojené jsou i její další tituly.

Překvapilo mě, že čtenáři jsou vyděšení