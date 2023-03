Gorillaz vzali na Cracker Island posluchače i Bada Bannyho či Tame Impala

Od doby, kdy – jak zpívali ve svém prvním singlu nazvaném Clint Eastwood – nosili slunce v batohu, uplynulo přes dvacet let. Tehdy tvůrčí mozek projektu, frontman britpopových Blur Damon Albarn, spolu s komiksovým tvůrcem Jamiem Hewlettem nadchli neokoukaným konceptem, který je napadl při sledování MTV.

Video of Gorillaz - Cracker Island ft. Thundercat (Official Video)

Jiná média jsou kritičtější. „Gorillaz by teoreticky mohla dělat cokoli: nahrávat ve vesmíru, vytvářet hiphopové beaty z rybích zubů, oživit lambadu. Proto je poněkud frustrující, že na Cracker Island dělají jen málo, co by se vymykalo běžným zvyklostem,“ píše americký hudební server Pitchfork.

Spíše než o klasice mluví o rutině. „Spolehlivost je dobrá věc u přátel, vlaků a účetních. U nezbedných popových kapel už tolik ne,“ obává se recenzent. Oceňuje ale elitní hosty, kteří se nechali přesvědčit, aby „hráli druhé housle partě lehce opotřebovaných animovaných postaviček“.

Gorillaz přizvali čtyřiasedmdesátiletou zpěvačku Stevie Nicksovou z Fleetwood Mac i o dvě generace mladšího rappera Bad Bannyho. Do studia přišel také baskytarista Thundercat a americký písničkář Beck. Zapojil se i psychedelický hudební projekt Tame Impala.

V textech se Albarn stále vyrovnává s nejistotou a temnotou. The Guardian desku shrnul jako „hořkosladké písně pro neklidné časy“.