Nové otáčivé hlediště by mohlo být v bývalém zahradnictví. Řešení vítá divadlo i Český Krumlov

V krumlovské zámecké zahradě hraje divadlo od roku 1958, nynější točna je v provozu od roku 1994. „Snažíme se tam inscenovat věci v aktuální divadelní estetice. Ale prostor jako takový a to, co se nabídne divákům z hlediska parkování, toalet, stravování, se za posledních šedesát let nezměnilo. Považuji to za tristní,“ podotkl ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek. Jako zázemí divadelníci využívali Letohrádek Bellarie, ten památkáři opravují.

Tento týden se sešli na ministerstvu kultury (MK) členové pracovní skupiny, která řeší, jak zachovat otáčivé hlediště v Krumlově. Nejpravděpodobnější je, že nová točna bude v bývalém zahradnictví.

Průdek to považuje za dobrou cestu. „Bavíme se o strategickém řešení, jak ukončit spor mezi otáčivým hledištěm a (letohrádkem) Bellarií. Vychází z toho to, co považuji za optimální řešení už několik let, a to je rozšíření zahrady o divadelní trakt s otáčivým hledištěm a adekvátním zázemím pro diváky i divadlo,“ uvedl Průdek. „Jsou tam složitější majetkové poměry, je tam víc vlastníků, ale je to cesta, o kterou se budou všichni snažit,“ poznamenal k návrhu krumlovský místostarosta Toman.

O otáčivé hlediště nikdo nepřijde, ujišťuje místostarosta

České Budějovice, jimž točna patří, mají smlouvu s památkáři o pronájmu zámecké zahrady do konce letošního roku. V pracovní skupině pod MK se jedná o smlouvě na rok 2024 a o tom, jak bude nynější točna fungovat u opravené Bellarie. Dokud nevznikne nová scéna, bude v provozu ta stávající. „Nikdo o otáčivé hlediště nepřijde,“ ujistil Toman.

Točna v Českém Krumlově přináší divadlu čtyři pětiny všech tržeb. Loni přilákalo divadlo na krumlovskou točnu přes 52 tisíc diváků při tržbách 43,9 milionu korun. Letos tam divadlo uvede šest titulů. Premiérou bude balet inspirovaný malířem Egonem Schielem. Na repertoár se vrátí komedie Ženy Jindřicha VIII. s Petrem Rychlým v hlavní dvojroli, dál jsou v programu horor Dracula, příběh Muž dvojhvězdy, oratorium Mesiáš a titul Úplně celá česká historie.