Velký bratr sleduje Švandovo divadlo

Píše se rok 1984, poválečný svět je rozdělen do tří mocností. V Oceánii na vše dohlíží Velký bratr, kdo se odchýlí od státní ideologie, je „vymazán“. „Orwell velmi rafinovaně píše pomocí příběhu outsidera o tom, co je to svobodně nejen žít a jednat, ale i si něco myslet,“ uvádí režisér inscenace Dodo Gombár.

Adaptace se soustřeďuje na dramatický příběh Winstona Smithe. Pracuje na Ministerstvu pravdy, kde upravuje archivní záznamy podle toho, co si přeje vládnoucí strana. Jenže se odváží přemýšlet. „Hlodá to v něm, začne psát deník – a to je problém, protože Velký bratr, který ho neustále vidí, si toho samozřejmě všimne a jde po něm,“ upřesňuje představitel Winstona Smithe David Punčochář.

V atmosféře nedůvěry a neustálého dohledu nachází Winston útěchu v utajovaném vztahu s kolegyní Julií. „Je tam pro mě i příběh lásky, která má možnost člověka osvobodit,“ říká divadelní Julie Anežka Šťastná. „Láska nezná konvence ani ideologie. I láska totiž nabourává systémy stojící na odosobnění, špehování a zotročení,“ souhlasí Gombár.