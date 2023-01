Ilustrátor Janíček vykreslil cestu po Americe. Fascinovaly ho mosty i cedule v Twin Peaks

Vzpomínky na dvoutýdenní dovolenou zachycoval Janíček tři roky. Na západní pobřeží Spojených států se vypravil v březnu 2019, původně chtěl z cesty vytvořit jen krátkou reportáž. „Ale pak jsem to pár let po večerech kreslil a zjistil jsem, že najednou to má tři sta stránek,“ dodal.

Vrací se třeba k návštěvě míst, kam David Lynch zasadil seriálové Městečko Twin Peaks. „Přijelo velké černé luxusní auto, z něho vystoupil průvodce v obleku a začal na hnusnou plastovou konstrukci skládat špatně vytištěnou falešnou ceduli ‚Vítejte v Twin Peaks‘, aby se turisti z jeho auta mohli vyfotit,“ popisuje jednu ze situací, která mu z cesty uvízla.