Jedna sestra odjela, druhá ne. V Kabaretu Winton se za šťastný konec platí

„Pro ty, kteří neměli peníze a nevešli se do tabulek, kdy mohou vlakem odcestovat, to muselo být úplné peklo,“ nepochybuje Bohdana Pavlíková. V příběhu ztvárnila matku obou dívek a zároveň mladší Ludmilu.

Tučková: Hlavními hrdiny byli rodiče a děti

Divadelní hra připomíná nejenom jeho hrdinský skutek, ale poukazuje i na to, že příběh Wintonových dětí není sentimentální pohádkou s jasně šťastným koncem, jak bývá vnímán.

„To, co Nicholas Winton se svými spolupracovníky pro 669 československých dětí udělal, bylo mimořádné. Ale on přece nebyl hlavním hrdinou. To byli rodiče, kteří uposlechli svou intuici a poslali své děti do neznáma. To byly děti, které v okamžiku, kdy se jejich pata dotkla britské půdy, neprožívaly happy end, ale ocitly se na počátku cesty, na kterou by bezpochyby nechtěl vyrazit nikdo z nás…,“ říká Tučková.

Věří, že vyprávění o rozdělených sestrách umožní nahlédnout Wintonovy děti z plnější perspektivy. V roli dospělé Ester alternují Jaroslava Pokorná a Dana Syslová, třináctiletou dívku hraje Sára Lutovská nebo Katarína Mišejková. Nicholasem Wintonem se na divadle stal Matěj Anděl.