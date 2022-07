John Malkovich se v Kroměříži představil jako zatrpklý hudební kritik

John Malkovich hrál ve více než sedmdesáti filmech, dvakrát byl nominován na Oscara, v Kroměříži ale hrál divadlo. V roli zatrpklého kritika hodnotil tvorbu světových skladatelů. „Doslova si libuje v nepřirozených, ohavných a hrůzných příbězích,“ tvrdí například fiktivní kritik o skladbách Antonína Dvořáka. Podobně odsuzoval i Beethovena, Brahmse nebo Debussyho. Všechny Malkovichovy repliky byly citacemi skutečných kritik.

On sám se prý raději zdržuje hodnocení. „Úplně se nesnažím o nějaká sdělení publiku. Když něco děláte, nepředjímejte, že to bude oceněné, i když to třeba bude dobré. A když tohle budete mít na paměti, budete mít, dle mého, klidnější život,“ radí.

Jediná zastávka v Kroměříži

Hra byla uvedena v angličtině a do češtiny tlumočena prostřednictvím titulkovacího zařízení. Kvůli představení světové hvězdy vyrostlo nedaleko kroměřížské památky 12,5 metru vysoké hlediště. Zahradu zámku v Kroměříži si vybral management představení, který je ze Švýcarska a o českých lokacích měl přehled.

„Znají jej z Amadea (oscarového filmu Miloše Formana), vědí, že je zapsaný na seznamu UNESCO. Pak už to šlo jednoduše,“ řekl o domluvě zastávky v Česku Pavel Pešek z pořádající agentury Vanity Club.

Opakovaně v Česku

Do České republiky Malkovich přicestoval jen nakrátko. Autogramiádu nebo jiné setkání s veřejností před vystoupením organizátoři nenabídli. Odmítli, že by šlo o hvězdný manýr, ale protagonista ani další účinkující nechtěli riskovat případnou nákazu covidem.

Divadlo hrál Malkovich zatím pouze v Kroměříži, v Česku ovšem nebyl poprvé a zřejmě ani naposledy. Přijel třeba na druhou inauguraci prezidenta Václava Havla. Několikrát tu natáčel a před pár lety na filmovém festivalu v Karlových Varech převzal Křišťálový glóbus za přínos kinematografii.

Na festivalu Pražské jaro vystoupil v hudebním morytátu Pekelná komedie. Z tehdejší návštěvy si ale neodnesl nejlepší zážitek, protože jeho hotelový pokoj byl tehdy vykraden.