Novinky Sommerové i Švankmajera. Letní filmová škola láká na českou tvorbu i Buñuelovu retrospektivu

S maskou i bez ní, na koncertních pódiích nebo při vzpomínání na odsun sovětských vojsk z Československa – z těchto situací skládala Olga Sommerová životní příběh rockera a politika. „Ten jeho život je tak bohatý, že jsem potom už nevěděla, co mám z toho filmu vyhodit. Ale musela jsem,“ říká Sommerová k dokumentu o Kocábovi.

„Vždycky se snažíme začínat kvalitním filmem a nejlépe filmem ve světové premiéře. A protože paní Olga u nás před pár lety získala cenu a má nás ráda, tak jsme se dohodli, že začneme právě s jejím filmem, který je navíc dobrý. Jinak bychom s ním nezačínali,“ popisuje programová ředitelka Letní filmové školy Uherské Hradiště Iva Hejlíčková.

Přehlídka uvede také poslední film Jana Švankmajera Kunstkamera, ve kterém režisér otevírá dveře své kunstkomory na zámku Horní Staňkov a za doprovodu hudby Antonia Vivaldiho zve na procházku prostorem vlastní inspirace. Film uvede dvorní producent Švankmajera Jaromír Kallista.

Diváci budou volit film do distribuce

V programu Letní filmové školy si pak budou moci diváci zaškrtávat třeba snímky jako Andaluský pes nebo Přízrak svobody – tedy tituly z retrospektivy Luise Buñuela. Výběr se bude věnovat i britské nové vlně, japonskému režiséru Šindžimu Sómaiovi, portugalské kinematografii či novinkám z Česka jako Slovo či BANGER. Stodvacáté výročí narození režiséra Martina Friče pak připomene výběr sedmnácti jeho filmů.

„Myslím si, že Frič není doceněný tak, jak by si zasloužil, a jeho dílo je velmi rozsáhlé. On má vlastně režijně dvě tváře. Je to autor mistrovských komedií, které dodneška nezestárly, a je to také autor řady filmů dramatických, řekněme náročnějších. Připravili jsme výstavu a tři besedy, které podrobně projdou jeho kariéru od třicátých let přes protektorát až po komunismus,“ dodává Hejlíčková.