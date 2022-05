Nejlepší kokain v Praze, rap a Adam Mišík točený na telefon. Nový film BANGER. představuje ukázku

„Myslím, že první záběry ukazují, jak bude BANGER. v kinech vypadat. Je intenzivní, bez příkras a opravdový, ale především jsme chtěli, aby se diváci u filmu bavili. Zajímavé pro mě také bylo oslovit pro roli Alexe Adama Mišíka a pracovat s ním takovým směrem, který by u něj nikdo nečekal,“ říká režisér Sedlák.

Stejně dynamické jako filmový příběh bylo i natáčení v pražských ulicích pouze na mobilní telefon. „Celý příběh se odehrává v jeden večer a je to pořádná jízda. Stejně tak na mě působilo i natáčení. Měl jsem pocit, jako by to byl jeden natáčecí den, i když jich bylo patnáct. Hodně momentů vznikalo spontánně přímo v danou situaci, takže bylo potřeba mít Alexovu energii hodně pod kůží,“ popisuje Mišík.

Vedle něj se ve filmu objeví ještě třeba Marcel Bendig, Anna Fialová, nebo právě rapper Sergei Barracuda, jenž ztvárňuje sám sebe. Casting trval šest měsíců a obsazení je mixem profesionálních herců i neherců.