V polárních krajinách se i dnes odehrávají ryzí příběhy, vypráví dokumentarista Petr Horký

Horký došel na jižní pól na Silvestra. Antarktida jako kontinent ho fascinuje, je to podle něj jiná tvář Země. „Hromadu lidí překvapuje, když jim řeknu, že Antarktida je jedenapůlkrát větší než Evropa. Když řeknu, že v Antarktidě je srovnatelně suchý vzduch jako v poušti Gobi, a přitom tam člověk šlape po sedmdesáti procentech zásob sladké vody planety Země,“ vypráví s tím, že na jižním pólu člověk jde po tři kilometry vysokém ledovci.

Překvapilo ho také to, že letní slunce zde dokáže silným zářením přes celtu stanu ohřát vzduch uvnitř, což v jiných polárních krajinách nezažil. „Když jsem jeden den vlezl do stanu, venku bylo minus dvacet a uvnitř bylo plus pět nebo deset stupňů. Najednou má člověk výbuch tepla a pocit, že se cítí komfortně,“ říká. Během polárního léta je světlo 24 hodin, což může člověka nabít, ale zároveň mu přivodit problémy se spaním.

„Jsem typ, který usne kdykoliv, kdekoliv a poměrně rychle, ale i tak jsem si ve druhé půli pobytu, druhých třech týdnech, nasazoval masku na oči, abych měl aspoň pocit tmy. Když jsem pak přiletěl zpátky do Patagonie do jižní Ameriky a uviděl západ slunce a tmu, tak to bylo nesmírně příjemné a nesmírně potěšující,“ dodává.