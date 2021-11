Zemřel Jiří Srnec, svět okouzlil černým divadlem

Černé divadlo využívá toho, že na zatemněném jevišti nejsou vidět černě odění herci, ale jejich rekvizity ano. S nápadem založit takovou scénu přišel Srnec ještě při studiu na vysoké škole. Do prvního představení, kde neviditelní herci „čarují“ s létajícími předměty a se světlem, se se spolužáky pustil v roce 1959. Soubor získal pozvání na mládežnický festival do Vídně a následně i do Kyjeva a Moskvy. V té době také vznikla známá etuda Pradlenka, která je dnes nejstarší scénkou v repertoáru divadla.

Za oficiální datum vzniku Černého divadla Jiřího Srnce je ale považován rok 1961, kdy Srnec získal povolení k založení od ministerstva kultury. Přelomovou roli sehrál rok 1962, kdy tehdy ještě poloamatérský soubor dostal pozvání na prestižní festival do skotského Edinburghu. Sedm nadšenců sklidilo velký úspěch a o jejich dalším profesionálním zaměření bylo rozhodnuto.

„Malé divadlo velkých zázraků“ se stalo jedním z nejznámějších zástupců tuzemské scény. Srnec se se svým souborem zúčastnil mnoha desítek mezinárodních festivalů a realizoval přes 300 zahraničních turné v Evropě, Severní a Jižní Americe, Asii, Africe i Austrálii. Představení Černého divadla vidělo dosud více než pět milionů diváků v 68 zemích světa.