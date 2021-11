České sci-fi zavání trapnem, obává se Neužil. K Bodu obnovy se ale přidal i s Hádkem či Dobrým

Podle scénáře Tomislava Čečky a Zdeňka Jecelína dostávají lidé v roce 2041 po smrti možnost se vrátit do života – kdo zemře nepřirozenou smrtí, může díky pojištění znovu ožít. Druhou šanci tak dostanou oběti vražd či nehod. Má to ale jeden háček: Je nutné každých osmačtyřicet hodin zálohovat mozek.

Bezpečí na úkor svobody?

„Na misky vah se dává to, jestli máte, nebo vůbec můžete zasahovat do božího systému nebo jak to nazývat,“ podotýká ke scénáři Václav Neužil. Příběh se sice odehrává v budoucnosti, zabývá se ale tématy, které se týkají i současných diskusí. Řeší etiku, bezpečí i digitální identitu. „Film zjišťuje, jaké změny to do společnosti přivádí. Jak lidé přicházejí o svobodu, ale možná získávají pocit bezpečí. A co je vlastně důležitější,“ upřesňuje režisér Robert Hloz.

Bod obnovy je celovečerním debutem pro režiséra, kameramana Filipa Marka i představitelku hlavní role Andreu Mohylovou. Jako ambiciózní kriminalistka má za úkol vyřešit vraždu jednoho z autorů revoluční technologie, takzvané obnovy.

V hereckém obsazení se objeví také Matěj Hádek, Karel Dobrý, Milan Ondrík, Iveta Dušková nebo Václav Neužil v záporné roli. Chystaná novinka je pro něj první hereckou zkušeností se sci-fi žánrem. „Když se řekne sci-fi a Čechy nebo agenti a čeští herci, tak to zavání trapnem, protože to tady nemá takovou historii,“ obává se. „Ale vidím, jak to kameraman s režisérem mají pevně v rukou – oni přesně vědí, co chtějí, i vizuálně,“ dodává vzápětí.