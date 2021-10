Za rozpad Beatles může „náš Johnny“, já jsem jen nevydržel mlčet, oznámil McCartney

Na Lennona Paul McCartney ukázal v rozhovoru pro pořad stanice BBC Radio 4. Snažil se tak vyvrátit spekulace, že by za rozpad kapely mohl on sám. Pořad The Cultural Life se bude vysílat 23. října, o obsahu interview ale s předstihem informuje list The Guardian.

Už jsem nedovedl mlčet

McCartney tvrdí, že konec kapely byl jasnou a dohodnutou věcí už několik měsíců, ale tehdejší manažer kapely Allen Klein všechny čtyři členy požádal, aby o tom mlčeli, než uzavře několik důležitých obchodních smluv. S odstupem let basák Beatles říká, že prostě už jen jako první nevydržel mlčet, když v roce 1970 od novinářů přišla otázka, jestli kapela ještě existuje.

Beatles se rozpadli po necelých deseti letech, během nichž dobyli srdce (nejen) fanynek i světové hitparády. Dodnes jsou označováni za jednu z komerčně nejúspěšnějších kapel všech dob, jejich nahrávky se stále prodávají.

Lennon se chtěl odpoutat

McCartney by prý s Beatles dál hrál i skládal, kdyby záleželo na něm. „Já jsem ten rozpad nevyvolal. Byl to náš Johnny,“ prohlašuje. Lennon a McCartney tvořili autorský tandem, jsou podepsáni pod mnohými hity. Beatles podle McCartneyho v té době dělali velmi dobrou hudbu a bylo mu líto, že se rozešli. „Byla to moje kapela, moje práce, můj život. Chtěl jsem v tom pokračovat,“ říká.

Jenže, pokračuje McCartney, Lennon už v té době měl vztah s Yoko Ono (která ho doprovázela i na nahrávání do studia. Chtěli na sebe mít čas a Lennon měl také tendenci dělat si věci po svém. Možná i proto se chtěl odpoutat od kapely, domnívá se McCartney. Podle něho po větší volnosti toužil Lennon zřejmě i kvůli svému dětství, kdy ho vychovávala přísná teta. Své rozhodnutí opustit Beatles popsal prý tehdy jako „docela vzrušující“.

S Yoko Ono v posteli

S extravagantní umělkyní japonského původu se John Lennon seznámil na vernisáži její výstavy v roce 1966 v Londýně. O tři roky později se vzali, John kvůli Yoko Ono opustil svou první ženu Cynthii. Druhá manželka na něj měla silný vliv – pro některé v dobrém, pro jiné bohužel.