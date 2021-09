Déčko nabídne večerníček Ivana Trojana, barevného Křemílka a Vochomůrku i pořad o moderních technologiích

Pracovní listy na ČT edu

Vedle televizních novinek chystá Česká televize novinky také na svých webových platformách. I zde se zaměří primárně na vzdělávání. Portál ČT edu, který byl spuštěn v dubnu loňského roku, aby učitelům, rodičům i žákům usnadnil distanční vzdělávání, vstupuje do nového školního roku s téměř trojnásobně bohatým obsahem.

„Učitelé si na ČT edu rychle zvykli, portál se pro ně stal využívanou digitální pomůckou, kterou se chystají zapojit i do běžné prezenční výuky. Proto jsme se rozhodli ČT edu dále rozvíjet a vedle nových videí přibyla i víc než tisícovka pracovních listů,“ říká Dvořák.

Na webu Déčka naleznou děti na podzim také nové hry, například k procvičení vyjmenovaných slov nebo paměti. „Webové interaktivní a multiplatformní projekty na decko.cz jsou od svého vzniku založeny na preciznosti a detailu, podílejí se na nich ti nejlepší, jsou tvořeny s hravostí, nadšením a přesvědčením, že zábava nevylučuje kultivovanost ani vzdělání či osvětu, že web může být poetickým, zábavným i užitečným místem, které dokáže nabídnout kvalitní a chytré projekty a že to děti bezpečně poznají. U většiny her a projektů musejí vyvinout aktivitu, bystrost, něco se naučit, ale podle ohlasů i návštěvnosti jim to za úsilí a námahu stojí,“ říká kreativní producentka Centra dramaturgie nových médií Štěpánka Sunková.

Duhový svět v Galerii ČT

V říjnu v Galerii ČT na Kavčích horách otevře Česká televize novou výstavu Déčkosvět zaměřenou na duhový svět Déčka. Návštěvníci tak poprvé budou mít možnost vstoupit do světa, který znají především z televizní obrazovky.

Dětem je určena i nová kniha z Edice ČT nazvaná Planeta je prga. Zábavná publikace vychází z divácky populárního projektu ČT :D a hravě seznamuje malé čtenáře s principy ekologie i s péčí o jejich okolí. Na její tvorbě se podíleli zkušený autor děl pro děti Petr Hauzírek a ilustrátor Daniel Špaček, známý nejen svou tvorbou vizuálního stylu Déčka.