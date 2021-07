Brněnští umělci se dali na krabičkovou dietu

Happening nese podtitul „krabičková dieta lokálního umění“. Ironicky tak komentuje nucené přerušení galerijního provozu. „Je to trochu sociální experiment. Za námi je období, kdy galerie byly dlouho zavřené. Všichni jsme byli nuceni být doma a někteří z nás si začali všímat, že máme holé stěny,“ podotýká iniciátor projektu David Severa.

Brno Art Delivery představuje především tvorbu mladých umělců. Vybírat lze ze tří boxů. „Zvolili jsme tři ústřední témata, se kterými se z našeho pohledu potýkají lidé denně. V prvním boxu jsme otevřeli diskuzi o bezhraničném vnímání moderní historie. Nazvali jsme ho Hoříš, má panenko. Druhý box se obsahem obrací do sebereflexe a nese název Kinetika deprivace. Prozatím poslední box zobrazuje rozjímavý stav vědomí, končící třeba až ve vzduchoprázdnu. Ten na stránkách najdete jako My little mnohovesmír,“ upřesnila kurátorka Tamara Pavlechová.

Galerie na 14 dní

Doručenými díly mohou lidé proměnit svůj domov v galerii na dva týdny. Poté opět putuje na další dočasnou bytovou výstavu. Postupné otevírání galerií podle organizátorů dalšímu pokračování projektu nebrání. „Je to odpověď na určitou institucionální auru galerijních prostor. Toto umění je mnohem interaktivnější a vzniká tady intimní vztah v domácím prostředí,“ domnívá se Severa.

Projekt je zatím omezen na území města Brna, iniciátoři ale nevylučují, že se ještě rozšíří.