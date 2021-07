Jiřího Thýna zajímá přítomnost Hany Wichterlové. Minulost sochařky zarůstá v opuštěném ateliéru

Jiří Thýn fotí sochy, které vytvořila na konci dvacátých a třicátých let. Pro umělkyni to bylo zlomové období. Po pobytu v Paříži, kam odjela po studiích u Jana Štursy na Akademii výtvarných umění, dospěla k podstatně větší jednoduchosti.

Známé jméno ji spojuje s vynálezcem kontaktních čoček, Otto Wichterle byl její mladší bratr. Hanu to ale táhlo k múzám a meditativním přesahům. Do jejího díla se promítá znalost indické filozofie a hinduistického učení i zájem o přírodu a přírodní tvary. Vším tím se vymykala dobovému kontextu.

„Dokončila všechno, co mohla udělat. Říkala: Já už žiji v nekonečnu,“ uvedla historička umění Eva Jůzlová v roce 1990 první soubornou výstavu soch Hany Wichterlové. Na přípravě výstavy se sochařka ještě podílela, v sedmaosmdesáti letech dlátem upravovala, co bylo třeba. Vernisáže se ale nedožila.

Všudypřítomné světlo

Znalost francouzského sochařství se odrazila v jejím zásadním díle. Sochu Pupen vytvořila v roce 1932. Šlo o její první sochu inspirovanou rostlinou morfologií a zvětšující detail z přírody. Konkrétně pupen kohoutku lučního.

„Uvědomila jsem si, že nejdůležitější je, aby člověk vystihl, co má nejvíc rád. U mě je to světlo,“ prozradila později o své tvorbě s tím, že vyjádřit světlo v plastice je těžké. „Všechno, co harmonuje se světlem a světlo vyjadřuje, to je řád a jasná, syntetická, jednotná forma se tomu jistě nejvíce přibližuje,“ vysvětlovala.

Světlo je přítomno i v tvorbě Jiřího Thýna. Práce s fotografií je na něm založena. „Podstatný je pro mě právě její symbolický podtext. Pro vznik fotografického obrazu je zásadní vztah světla a času, který by měl být v harmonii,“ říká o tomto médiu umělec.

Díla Hany Wichterlové viděl poprvé právě na fotografii – od sochařčina souseda Josefa Sudka. V Sudkových fotografiích je světlo spoluautorem. Hra se sluncem a stínem vyvolává dojem, že jeho snímky jsou záhadným obrazem.

Ze soch Hany Wichterlové se na výstavě nejčastěji objevuje Thýnova variace Portrétu Vincence Makovského, sochařčina spolužáka z AVU i souputníka při pařížském pobytu. Thýn se prostřednictvím fotografie vyjádřil také ke Kompozici, Pecce a už zmíněnému Pupenu.

Na jejich organičnost a jednoduchost reaguje prostřednictvím multiexpozic a fotogramů. S technikou, která pracuje s osvitem fotografického papíru, ale obejde se bez fotoaparátu, začal prý experimentovat v době, kdy prožíval skepsi z inflace fotografických obrazů. „Umožňuje mi používat světlo v podstatě jako tužku,“ říká. Tvrdí, že když fotografuje, je to, jako by maloval. „Snaží se zasahovat přímo do procesu vzniku fotografického díla, ale nedělá postprodukční práci,“ podotýká kurátorka Sandra Baborovská.