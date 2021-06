Zvídavá Bohumila Grögerová. Při hovoru s muži seděla jako puťka, v poezii experimentovala

Experimentální poezii se – spolu s Josefem Hiršalem – věnovala i teoreticky a experimentální principy využívali v tvorbě pro děti. A samozřejmě ve společných dílech. Ať už to byl jeden z prvních pokusů o poetické pokusy v českém prostředí, tedy sbírka Job-Boj, nebo tisícistránkové memoáry Let let, které jsou důkladným svědectvím o české kultuře od stalinských padesátých let do konce pražského jara. Koláž vzpomínek, deníkových zápisků, překladů, dopisů i citací vyšla v samizdatu, oficiálního úplného vydání se dočkala až v roce 2007.

Podle Grögerové slovo přestalo mít platnost, nevztahuje ten dojem ovšem jen na Československo, kde veřejný prostor zaplňoval balast frází. „Když se nám dostal do ruky jeden západní časopis, zjistili jsme, že nejen u nás, ale i jinde mají lidé pocit, že přestal platit původní význam a že ho začínají spisovatelé dávat do jiných souvislostí, analyzovat ho nebo rušit. A my jsme ho začali vizualizovat,“ shrnula.

Hra na schovávanou

Zájmeno „my“ označuje Bohumilu Grögerovou a Josefa Hiršala. Seznámili se na začátku padesátých let, kdy oba pracovali v nakladatelství Naše vojsko. A kdy zmíněná nesmyslnost začala být čím dál zřetelnější. Bohumila Grögerá v té době byla vdova se dvěma dětmi. Její manžel nezvládl těžkou cukrovku.

„Denně jsme chodili na povinné desetiminutovky, kde vždycky někdo něco přednesl,“ popisovala Grögerová budovatelskou atmosféru padesátých let v cyklu Ještě jsem tady. „Tím jsme ztratili už hodinu z pracovního času. Pak jsme museli do kantýny svačit, a když tam pak nebyl náš náčelník, a většinou tam nebyl, hráli jsme hry. Třeba lodě, ale i dětské hry jako na schovávanou. Propagační práce bylo nanejvýš na deset minut. Byl to ten věk, kdy se začala objevovat absurdita na povrchu, všechno bylo tak nenormální, proti přirozenosti.“

S Hiršalem, o rok starším literátem, na sebe byli navázáni nejen autorsky. Navzájem si prý vstupovali do snů a navíc uměli po takových návštěvách vyprávět, co se tomu druhému zdálo. Autorskými i životními partnery byli více než půlstoletí. Pod jednou střechou spolu ale žili až ke konci života, ženatý Hiršal nikdy nechtěl rozbít svou rodinu. Měli jsme společnou svobodu, oceňovala Grögerová. „Mám dojem, že to tak bylo lepší, i když jak jemu, tak mně zůstal někdy trn v srdci,“ připustila.

„Byla jsem ženská, tak jsem tam jen seděla“

Hiršal o jejich tvorbě říkal, že autorská spolupráce muže a ženy jako tvůrčí akt je ve své nejhlubší podstatě aktem lásky. Bohumila Grögerová tak trochu zůstávala ve stínu slavnějšího literáta. Nechtěla mu ale ubírat zásluhy: „Svým způsobem mi to líto bylo. Ale kdyby šlo jen o moji práci jako takovou, tak bych to dala do šuplíku a možná bych to ani nikomu neukázala. Hiršal byl ten, kdo to prosadil, kdo všechno vyřizoval.“