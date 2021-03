Kvíz: Za trochu poezie šli byste světa kraj, nebo je pro vás u cesty zdechlina rozežraná?

Já u pramene jsem a žízní hynu, horký jak oheň, zuby drkotám, dlím v cizotě, kde mám svou domovinu, ač blízko krbu, zimnici přec mám, nahý jak červ, oděn jak prelát sám, směji se v pláči, doufám v zoufání, mně lékem je, co jiné poraní, mně při zábavě oddech není přán, já sílu mám a žádný prospěch z ní, srdečně přijat, každým odmítán.

Tím starým světem přec jsi znaven na konec Pastýřko Eiffelko jak bečí stádo mostů dnes Řecký a římský starověk se ti už přežily Zde starodávně se tváří i automobily Jen náboženství zůstalo nové ve starých věcí tříšti Zůstalo zcela prosté jak hangáry na letišti Jediné neantické v Evropě křesťanství je Evropan nejmodernější jste vy ó papeži Pie A tebe zdržuje stud když okna na tebe hledí Vstoupiti do kostela a jíti ke zpovědi Čteš letáky ceníky plakáty jež nahlas zpívají Toť poesie dne a prosu dne žurnály dávají Sešity po šestáku o detektivech kteří prosluli Portréty slavných mužů a steré tituly

Když přišlo jaro, na pešuňku

rozkvetly stromy v jarním slunku.

Maminka, tichá jako pěna,

k oknu je v pláči odvrácena.

Proč pláčeš, co máš za bolest,

řekni mi, čeho je ti líto?

Však ti to povím, povím ti to,

až nebudou jednou stromy kvést.