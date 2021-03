Manželé přes dvacet let zachraňují zchátralý kostel. Jejich snem je propojovat setkání lidí z různých církví

„Už dopředu jsme počítali, že tím, jak si tady zřídíme trvalé bydlení, tak současně budeme iniciovat opravu kostela a vrátíme tomuto místu genius loci tak, aby zase sloužil kultuře, setkávání lidí i církvi,“ přiblížil Viktor Kačani ze sdružení Svítání. Připomněl, že kostel Navštívení Panny Marie je kulturní památkou, svatyně na místě stála už od poloviny čtrnáctého století a současná raně barokní podoba je z roku 1671.

„Postupně se to dostalo do gesce institucí, které poskytují dotace, a samozřejmě i řada odborníků nebo našich přátel nám ze začátku pomáhala, teď se podílí na investicích ministerstvo kultury, Liberecký kraj, město Chrastava, orgány památkové péče města Liberce, dárci a hlavně také církev. Takže je to takové zajímavé propojení, kdy stavba slouží církevním účelům, ale i pro veřejnost na koncerty, kulturní akce,“ vysvětuje. Od letošního roku přibudou také výstavy, protože se podařilo zrekonstruovat kompletně střechu.

Dotace vyšla

Při získávání dotací sehrál podle Kačaniho především roli fakt, že do místa přenesli kulturní dění. „Potom, když jsme v první iniciační fázi na první dotaci z ministerstva kultury přinesli na orgány Libereckého kraje program toho, co jsme už pořádali a jak to bude pokračovat, co si představujeme, tak první dotace jednoduše vyšla,“ uvedl.

Teď už má péči o objekt v gesci speciální tým jeho přátel, kteří jsou zároveň specialisté na rekonstrukce krovu. „Tím, že je to památka, je pod dozorem památkářů,“ zdůraznil. Z toho důvodu například současná rekonstrukce probíhala tradičním způsobem. „Veškeré spoje byly klínované, vyměnily se stropní trámy, kompletní bednění,“ přiblížil.

V této chvíli podle Kačaniho opravy stály zhruba milion a půl až dva miliony korun, nicméně připomíná, že to je jen zlomek toho, co by stála celková rekonstrukce. „Tady ani už nejde o stavbu jako takovou, ale o dění, které sem přináší a které bude pokračovat, nehledě na epidemii,“ vysvětluje Kačani. Snem manželů je, aby se na místě scházeli lidé z různých církví napříč světem.

„My jsme se teď nedávno, ještě loni, předloni, angažovali v česko-německém porozumění. Skupina lidí, Čechů a Němců, kteří se spolu schází pravidelně. A prostor jsme jim nabízeli,“ vysvětlují. A podařilo se. „Byli tady a pokračuje to dál, i když teď s covidovou přestávkou,“ doplnil Kačani. A tento záměr chtějí manželé realizovat a rozvíjet i nadále.