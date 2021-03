Popelka v norském remaku má být vzorem pro současné dívky. Cool ale byla i ta Vorlíčkova

O záměru norských filmařů pustit se do remaku oblíbeného zimního pohádkového příběhu se mluvilo už před šesti lety. Tehdy režisér původního snímku Václav Vorlíček uvedl, že ho Norové požádali o autorská práva, aby pohádku mohli přetočit s tamními herci. Režii nebo alespoň dohled nabídli ale napřed Vorlíčkovi, ten prý odmítl s vysvětlením, že zimní film už nikdy točit nechce a jako supervizor by si připadal „jako dráb“ a jen by se nudil.

„Já jsem ho natočil tak, jak jsem ho tenkrát viděl, v té podobě je dodneška a určitě přežije i norskou verzi. Také jsem jim řekl, že takovou Popelku budou těžko shánět,“ uvedl tenkrát pro Lidové noviny Vorlíček. Ke své filmové pohádce napsal i scénář, spolu s Františkem Pavlíčkem, na motivy zpracování Boženy Němcové.

K remaku nicméně tehdy nedošlo, pustila se do něj až nyní norská veřejnoprávní televize NRK. Režii svěřila Cecilii A. Mosliové, která dosud spolurežírovala seriály, třeba Mammon či Chirurgové.

Inspirace nejen pro nevěsty

Už v původním filmu s Libuší Šafránkovou z roku 1973 vidí současní norští tvůrci hlavní hrdinku jako smělou a aktivní. Také nová Popelka by podle její herecké představitelky mohla být inspirací pro současné dívky.

Zatím se v té původní zhlédly zejména nevěsty, které si melodii z filmu nechávají hrát na svatbách, a než vyšly Tři oříšky na DVD (jehož se za první týden prodalo 21 tisíc kusů), volali prý nastávající manželky do televize s žádostí o nahrávku, z níž by mohly okopírovat Popelčiny plesové šaty pro svou svatební róbu.

„Sledujeme její cestu, kdy ji utlačuje nevlastní matka, šikanuje ji. Nakonec ale získává sebedůvěru a brání se. Zastupuje ty dobré hodnoty,“ ocenila pro NRK inspirativní přeměnu Popelky Astrid (celým jménem Astrid Smeplassová). „Rychle jezdí na koni a loví, i když je dívka. Proto si myslím, že je cool vzorem,“ nepochybuje.

Popelku prý pětadvacetiletá zpěvačka ztvárňuje s vlastní zkušeností, jak těžké je někdy pro člověka postavit se sám za sebe. „Vyžaduje to odvahu. Ráda bych si myslela, že jsem také sama sebou,“ podotýká. Pro svůj filmový debut si dovednosti, jako je jízda na koni a střelba, musela osvojit i ona.

Pohádka vhodná pro všechny, i alergiky

Astrid S také v rozhovoru přiznala, že patří k Norům, kteří si Tři oříšky pro Popelku o Vánocích nenechají ujít. Norští diváci mají pohádku zapsanou především ve verzi s takzvaným překrývacím dabingem, kdy všechny postavy namluvil herec Knut Risan.

Na norských obrazovkách se ukoptěná dívka, jež si získá srdce prince, objevila už v roce 1975, tedy dva roky po premiéře. O popularitě příběhu svědčí to, že když se televize na začátku devadesátých let rozhodla Tři oříšky ze svátečního programu vynechat, následovala lavina stížností od fanoušků.