Grammy se kvůli koronaviru odkládají, nově by se mohly udílet v březnu

Organizátoři uvedli, že 63. ročník udílení nejprestižnějších ocenění v hudební branži byl odložen po konzultacích se zdravotnickými experty a hudebníky. „Horšící se covidová situace v Los Angeles, s přetíženými nemocničními službami, kdy jsou jednotky intenzivní péče na pokraji svých kapacit, a nová doporučení státu a místních vlád nás přivedly k závěru, že odložení show je správná věc,“ stojí v prohlášení. Nový termín koliduje s udílením televizních a filmových cen hereckého odborového svazu SAG-AFTRA. Termín udílení svých cen sdružení oznámilo už loni v červenci. Nejvíce sošek může dostat zpěvačka Beyoncé, uspět mohou také Češi Nejvíce nominací na ceny Grammy má letos zpěvačka Beyoncé, která může získat až devět gramofonků, včetně cen v nejsledovanějších kategoriích, jako jsou nahrávka a píseň roku. Po šesti nominacích pak získaly zpěvačky Taylor Swiftová a Dua Lipa a rapper Roddy Ricch. Žádné nominace překvapivě nezískal Kanaďan The Weeknd, jehož deska v prodejích trhala rekordy.



Video of Beyoncé - Black Parade (Music Video)

Americká zpěvačka a skladatelka Billie Eilish, která loni zvítězila ve všech čtyřech hlavních kategoriích, může letos vyhrát znovu díky písním Everything I Wanted a No Time To Die. Druhá jmenovaná píseň měla do kin doprovodit bondovku Není čas zemřít, její premiéra se ale několikrát odložila.



přehrát video Rozhovor se zpěvačkou Billie Eilish, která ovládla letošní Grammy Zdroj: ČT24

S prázdnou by nemuseli odejít ani čeští hudebníci. Hráč na Hammondovy varhany Ondřej Pivec může prestižní ocenění získat dokonce ve dvou kategoriích: za nejlepší R&B album a R&B performance. První nahrál s Gregorym Porterem, druhou s uskupením The Baylor Project. A za nejlepší sólo v klasické hudbě je nominována nahrávka Bohemian Tales, která je úspěchem dirigenta Jakuba Hrůši.