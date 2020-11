I česká jména mají na Grammy váhu. Nominace získali Ondřej Pivec a Jakub Hrůša

Do nominací na nejlepší R&B album se jméno Ondřeje Pivce dostalo díky albu All Rise, za nímž stojí Gregory Porter. Se zpěvákem a skladatelem, který propadl jazzu, soulou, funku i R&B, spolupracuje Pivec od roku 2013. V doprovodné kapele hraje na Hammondovy varhany.

To jsem (ne)čekal

„S Gregorym (Porterem) jsme to trochu čekali, neboť získá nominaci od jisté doby téměř pokaždé, když něco vydá,“ přiznává. Právě spolu s Porterovou kapelou už Pivec, který žije v New Yorku, jeden gramofonek získal, a to před třemi lety za desku Take me to the Alley.

Velmi ho ale prý překvapila nominace na nejlepší tradiční R&B performance za singl jazzového dua The Baylor Projekt, kde se podílel na produkci a klávesových aranžích. „Písnička Sit On Down vlastně vznikla jen tak z nudy jako fórek na Instagram! Oni se natočili, jak ve studiu blbnou, já to slyšel ráno cestou do koupelny a hned mě k tomu napadla ta výsledná aranž,“ upřesnil.