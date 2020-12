Zemřel skladatel Vadim Petrov, vytvořil symfonie i hudbu k večerníčkům

Jeho vlastní tvorba se rozpínala přes mnoho žánrů. Složil například přes dvě desítky symfonických skladeb, stovky písní, scénickou hudbu pro desítky divadelních her a hudbu ke stovkám filmů, seriálů nebo rozhlasových her. „Vždy jsem měl tolik scénářů, že jsem pomalu zapomněl hrát na klavír,“ řekl před osmi lety při oslavách svých 80. narozenin.

Svou tvorbou si vysloužil řadu ocenění v Česku i zahraničí. Byl mimo jiné držitelem zlaté a platinové desky Supraphonu. Podle jeho vlastních slov je velice těžké se dostat na umělecký vrchol, ale je daleko těžší se na tom vrcholu udržet až do penze. „A nejtěžší je umět včas odejít. To by si mnozí dnešní umělci měli uvědomit. Já jsem celý umělecký život razil krédo, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když utne,“ uvedl před lety.