Noví svědci holocaustu. Výstava ukazuje neznámé fotografie z Terezína a transportů

Do Terezína jezdil několik let fotit i Richard Homola. Památník ticha ukazuje jeho nově objevené negativy. Zachycují detaily a stopy někdejšího života v ghettu jako kresby skryté ve zdech nebo nápisy vyryté na půdních trámech. „To, že někdo vzpomínky na domov vyškrábal do stěny nebo si dal práci, že je za ty roky vydřel do cihly, vedle které lehával, je úplně neuvěřitelné,“ podotýká Štingl.

Masakr v Babím Jaru i falešné pasy

Výstava Obrazy a hlasy Bubnů zahrnuje také část fotografického cyklu Karla Cudlína z místa masakru v Babím Jaru poblíž Kyjeva, kde bylo v září roku 1941 zastřeleno více než třicet tisíc Židů. Fotografie Jana Lukase zase přibližují Dvojí život Vendulky V. Další osudy dívky z Lukasovy fotografie pořízené jen několik hodin před transportem se podařilo vypátrat až po desítkách let.

Komiksové příběhy připomínají Irenu Sendlerovou, která zachraňovala židovské děti z varšavského ghetta, a Witolda Pileckého, jenž se nechal dobrovolně zavřít do koncentračního tábora Osvětim, aby získal zpravodajské informace. Část expozice nazvaná Pasy pro život pak přibližuje skupinu kolem polského konzula ve Švýcarsku, která vyráběla falešné dokumenty pro evropské Židy.

Výstavní projekt umístěný v bývalých drážních bytech je navíc příležitostí zažít genius loci bývalého nádraží, než projde proměnou v moderní výstavní prostor.