Co tě nezabije, to tě posílí. Festival Serial Killer představuje seriálové novinky on-line

Festival si dává za cíl jednak představit seriály z britské či skandinávské produkce, aby se i tuzemští diváci mohli seznámit se současnými seriálovými trendy, jednak propagovat to nejlepší z východní a střední Evropy.

Střední a východní Evropa má čím přispět, nesmí se ale bát

„Pro západní svět jsme pořád regionem, kde dramatika není příliš kvalitní, spíše se tady produkují telenovely. Myslím si, že to není pravda. Zároveň ale neexistuje žádný velký distributor, žádná platforma, která by říkala: Podívejte se na to nejlepší z východní Evropy,“ upozorňuje ředitelka festivalu Kamila Zlatušková. Serial Killer má ambice takovým zprostředkovatelem být. Loni se například prezentoval na Berlinale.

„Po úspěchu Černobylu, který produkovali Američané, je zjevné, že jsou tady silné příběhy a že chybí jen odvaha. Například i Česká televize seriálem Most! ukázala, že je tu cesta nejen kopírování západních trendů, ale že umíme přicházet i s humorem, který je na hraně a umí zaujmout,“ nepochybuje Zlatušková.