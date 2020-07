Skleněný hranol ve Svatojánské věži nic nevnucuje, jen levituje

Nečekaný objekt návštěvníky věže přinejmenším překvapí. Dokonale vybroušený geometrický tvar kontrastuje s oprýskanými omítkami. „Nevíme, co přesně si máme myslet. Skrývá tajemství – levituje v prostoru, aniž by se dotýkal podlahy nebo stropu,“ popisuje pravděpodobné dojmy návštěvníků autor instalace Michal Motyčka.

Pro umělce samotného má objekt konkrétní význam. Možností, jak zasáhnout do prostoru věže, měl několik. Nakonec mu do věže se čtvercovým půdorysem nejlépe zapadl právě hranol. „Je poctou tomu, co zde předkové uskutečnili,“ vysvětluje.

Skrze sklo

Sklo představuje pro Michala Motyčku fascinující materiál. Je transparentní, ale dokáže i odrážet. „Skrze sklo dokážeme vnímat skutečnost výrazněji, než ji vnímáme přímo očima,“ domnívá se. „Často si neuvědomujeme, jaká skutečnost, kterou vidíme, vlastně je. Odraz nám umožní uvědomit si, kde jsme. Využíváme ho právě k pozorování a ozvláštnění skutečnosti.“

Podle kurátorky a umělkyně Jany Šindelové je překvapivý prvek v historické věži ideálním způsobem, jak lidem zprostředkovat současnou tvorbu. „Nevnucuje se jako výstava současného umění, ale nabízí se jako prožitek, jako osobní zkušenost,“ oceňuje.

Své vlastní prožitky přenesla do básní, které si lze ve Svatojánské věži také přečíst. Hranol se tu bude vznášet až do konce října.