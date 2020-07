Nosili se lidé. Andreas Eberhardt Girod totiž 20. července 1708 obdržel oprávnění k provozování dopravy prostřednictvím nosítek . Ranhojič narozený v Cáchách byl v té době už šest let v Brně městským chirurgem (a za dalších sedm let to dotáhl na moravského zemského chirurga).

Jedna cesta po městě (jedno odkud kam) měla danou pevnou sazbu 8 krejcarů – například tovaryš by na odnesení do práce vydělával zhruba týden. Pokud na zákazníka nosítka čekala, vysázel dalších šest krejcarů. Ovšem byla-li důvodem čekání mše, mohli po něm nosiči žádat jen krejcary tři. Výlet mimo město se pochopitelně o něco prodražil: za odnos do zahrad za hradbami ukázal „taxametr“ 12 krejcarů, do kláštera u sv. Anny a jezuitských zahrad se platilo 15 krejcarů a ještě o dva více stála „jízda“ do kláštera Králové. Kdo se chtěl nechat nosit ještě dál, na místa mimo sazebník, musel se domluvit na ceně dopředu.