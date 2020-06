Náš život hoří jako svíce. Básník Václav Hrabě by oslavil osmdesát let

Václav Hrabě se narodil 13. června 1940 v Příbrami jako syn železničáře Jana Hraběte a Magdaleny rozené Kalinové. Měl o jedenáct let starší sestru Jarmilu. Dětství prožil v Lochovicích na úpatí brdských kopců.

Podle vzpomínek se u něj nadání projevovalo odmalička, nezvykle brzy chodil, mluvil a četl vše, co mu přišlo do ruky. A zbytek času věnoval muzice. Začal s houslemi a propadl klarinetu. Na hořovickém gymnáziu založil kapelu. „Vždycky přišel Vašek s klarinetem a my jsme to mohli zabalit, protože všecky holky byly jeho,“ vyprávěl kolega z kapely Vladimír Jiráň.

Energický mladík zároveň působil křehkým a citlivým dojmem. „Z očí mu zářila taková dětská odevzdaná upřímnost, taková důvěra, že mu nešlo vynadat. Vzbuzoval v člověku naděje, že svět je hezký,“ vzpomínal matematikář Josef Svoboda. Nadějný student později odešel na Vysokou školu pedagogickou do Prahy studovat český jazyk a dějepis.

Pít, psát, milovat

V Praze se mu otevřel velký svět a jeho život rychle nabral na horečném tempu. Přes den chodil do školy, večery ale trávil v klubech, hrál dixieland a jazz, po nocích diskutoval s přáteli. K tahům patřil alkohol, ale i prášky, zejména tehdy oblíbený fenmetrazin.

Básně psal nad ránem. „On byl nespavec. On se potřeboval nabít nějakou energií, to byly ty kluby a muzika, pak přišel domů a byl schopen psát,“ líčil jeho kamarád Josef Rebec.