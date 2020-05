Vteřina dějepisu: Víte, kdo je Josefina, s níž se nechtěl rozloučit Josef Mánes?

Na den přesně před dvěma sty lety se 12. května do významné české malířské rodiny narodil další malíř – Josef Mánes. Bez něj by Staromětstký orloj, který vyzdobil alegorií všech dvanácti měsíců, ani ženský portrét nebyly, co jsou. Pozornost mezi jeho díly přitahuje opakovaně Josefina z roku 1855. I proto, že je jedním z prvních českých obrazů s jasně viditelnými erotickými signály (a překvapivě jimi nejsou odhalená ňadra). Pro Mánesa to byla důležitá malba, umělcův ateliér neopustila až do jeho smrti. Věděli byste, kdo ona česká Mona Lisa, jak se jí přezdívá, ve skutečnosti byla?