Místo moru koronavirus. Literáti píší kratochvilné povídky pro Dekameron 2020

„Co děláme my spisovatelé dnes? Kromě pomoci druhým chceme v nynější izolaci přispět cíleným psaním. Knihou, kterou ze sta nových povídek sestavíme, bychom rádi potěšili ty, kteří si budou po skončení práce na likvidaci pandemie léčit utržené rány,“ vysvětluje výzvu Obec spisovatelů.

Odkazuje při tom na Boccacciův Dekameron. Sto kratochvilných příběhů o lásce si vypráví společnost mužů a žen, aby si ukrátili izolaci vynucenou epidemií moru ve Florencii, před níž utekli na venkov.

Šest set sedmdesát let staré příběhy by měly inspirovat i spisovatele, kteří chtějí přispět do Dekameronu 2020. Každý autor (nemusí být člen Obce spisovatelů) může přihlásit nejvíce tři povídky v rozsahu zhruba osmi tisíc znaků a napsané v českém nebo slovenském jazyce.