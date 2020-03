Klip týdne: Hentai Corporation zachraňují zvířátka na Ostrově z odpadků

Svébytní Hentai Corporation novým videem zas zčeří hladinu českého showbyznysu. Sice v něm zachraňují svět, ale to by to nebyli Hentai, aby to nedělali tak trochu po svém. Krátký animovaný filmík „Trash Island“ vychází ruku v ruce s novou nahrávkou.

„Chtěli jsme zase udělat něco trochu jinýho a po ryze kresleném klipu jsme toužili už dlouho. Je to taková muzikálová ujetina, ve který zábavnou formou vyprávíme o vážným současným tématu, a to znečištění oceánů. Zvířátka, kterým lidi zničej jejich přirozený prostředí, se přesunou na nový území, kterým je právě Ostrov z odpadků, kde jim je parádně. Pak se to ale celý zvrtne, když tam přijedou ekologové a začnou jim to uklízet…,“ popisuje kapela svůj nový materiál.

Ani s ním však kapela neustrnula na místě. Je třeba očekávat spoustu nových směrů i nálad, ale hentai-potřeštěnost samozřejmě zůstává. Po videu ke skladbě „Tragedy of Uncle Hitler“ jde již o jejich druhý animovaný počin. Na svědomí jej má studio DRAWetc., konkrétně Vladimír Strejček, a vzhledem k jeho vražedné stopáži už se dá považovat spíše za krátký animovaný film. Skladba je součástí nového EP, které vychází začátkem března opět na labelu BiggBoss.

Pokud byste si chtěli kapelu a jejich svébytnou a ztřeštěnou show, jež je vždycky opravdovým zážitkem, užít i naživo, máte příležitost v nejbližších dnech. Kapela totiž chystá během března zastávky v Liberci, Klatovech, Uherském Hradišti nebo Svitavách a představí se i v pražské Akropoli v rámci festivalu Žižkovská noc. Čtrnáctého dubna pak v pražském klubu Futurum proběhne minikřest jejich nové miniplacky.