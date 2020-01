S atomy to umíme, s city ne, ukazuje Její pastorkyňa ve Slováckém divadle

Její pastorkyňa se odehrává na slováckém venkově, ve Slováckém divadle se ale tentokrát postavy neoblékají do krojů a původní jazyk vystřídala současná slováčtina. Úpravy se ujal jeden z herců Pavel Šupina, který pochází z Bánova.

„Chtěli jsme, aby text přeložil tak, jak on a jeho vrstevníci mezi sebou mluví, když jsou tady doma. Uvidíme, jak to bude fungovat. Nám to pomohlo v tom, že jazyk není tak šroubovaný,“ přiznává režisér.

Publiku Její pastorkyňu v premiéře představí v sobotu 11. ledna.