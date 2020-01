Brichcín vystavuje kresby. Co člověk necítí, tím se nemá smysl zabývat, říká

Vlastní vzpomínky a prožitky kombinuje se všedními příběhy člověka a propletenci mezilidských vztahů. Ovlivňuje ho také literatura a hudba, v jeho obrazech se odrazila například smrt Amy Winehouse.

Vše ale záměrně zůstává jen naznačené, aby si pozorovatel dosadil do kreseb vlastní obsahy a dokončil, co autor napověděl. „Kdyby v nich bylo moc ratia, tvorbě to škodí,“ myslí si Brichcín. O své kresby a v nich skryté emoce se s návštěvníky Domu umění dělí do 9. února.