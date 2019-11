Na festival Rock for People připraví tvrdá zima

Americká heavymetalová ikona Queensrÿche představí 20. listopadu v Rock Café album The Verdict. Ze zámoří dorazí i vyznavači moderního deathcore, kapela Attila. Uskupení z Atlanty zavedlo do Evropy turné k albu Villain. Kombinací tvrdé muziky a nevhodného humoru potěší poslední listopadový den i publikum v MeetFactory.

V tomto pražském prostoru zahrají také hardcoroví Stray From The Path. Naléhavá sdělení tu do světa vykřičí zpěvák Andrew „Drew York“ Dijorio 21. prosince. Do třetice všeho metalového zavítá do MeetFactory 9. prosince thrashmetalová parta Gwar, které nejsou cizí hororové kostýmy a bizarní show. Koncertem, jenž se prý vymyká všemu, co posluchači dosud viděli, hodlá šokovat o den později i ve zlínském Masters of Rock Café.

V trochu šílených kouscích, třeba crowd surfingu, si libují i Eskimo Callboy, kteří doplňují pětici amerického koncertního nadělení. Německý „boy band" se pohybuje mezi metalcorem a elektronikou. Sama kapela svůj styl nazývá „porno metalem". V Praze se představí 3. prosince, jen měsíc po vydání novinky Rehab.