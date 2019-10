Gott věděl, jak komunikovat s médii. I s těmi bulvárními, shodují se novináři

„Pro mě byl v tomhle smyslu až antihvězdou. On pokaždé zvedl telefon a odpověděl i na tu sebebanálnější otázku,“ popisuje Gottův vztah k novinářům bývalý mluvčí České televize Ladislav Šticha.

O zpěvákovi vycházely stovky bulvárních článků ročně a jejich titulky často nebyly lichotivé. I přesto se ale novináři shodují na tom, že se jim vždy pokoušel vyjít vstříc. „My jako redakce Blesku jsme s ním měli jiný vztah než s jinými umělci. To, co si budu vždycky pamatovat, je to, že se chtěl pokaždé na všem domluvit. Ať už šlo o pozitivní nebo negativní témata,“ komentuje Gottův přístup k bulváru šéfredaktor Radek Lain.