Před 450 lety zemřel Brueghel starší. Zobrazil život rolníka i hříšníka jako pěkný „brajgl“

Zobrazoval ale i náboženská či alegorická témata. Jedním z nejznámějších obrazů Brueghela staršího je Triumf smrti, na němž lze spatřit armádu kostlivců, smrt na červeném vyhublém koni či vozík plný lebek. Alegoriemi nešetří ani v dílech V zemi peciválů, Zápas masopustu s půstem, Velké ryby polykají malé ryby, Stavba babylonské věže, Pád andělů či Podobenství o slepcích, které parafrázuje mnohovýznamový citát z Nového zákona: „Když slepý vede slepého, oba spadnou do jámy.“

O Brueghelově tvrobě mnohé napoví inspirace, jež je nimi spojena. Sám malíř se inspiroval u krajana Hieronyma Bosche, naopak některými svými díly předjímal Salvadora Dalího či surrealismus, který se objevil až o čtyři sta let později. Brueghelovy obrazy nepoutají vznešeností jako další díla známých vlámských mistrů, jsou spíše prostá, Brueghel také nemaloval portréty jako většina nizozemských malířů.

Poslední přání: Spalte mé dílo

Celkem je známo kolem pětačtyřiceti obrazů, u nichž je Brueghelovo autorství ověřeno. Dochovalo se však velké množství kreseb, rytin a leptů. Vedle mnohých výtvarníků, třeba už zmíněného Dalího, ovlivnil ale i další umělce. Třeba básníky Wislawu Szymborskou či Seamuse Heaneyho, na jeho díla odkazovali filmaři Andrej Tarkovskij nebo Lars von Trier.

O osobním životě Pietera Brueghela – nebo Bruegela, neboť v roce 1559 začal podepisovat obrazy bez „h“ ve jméně – staršího se toho mnoho neví. Podle některých zdrojů se narodil v blízkosti města Breda mezi lety 1525 až 1530. Nějaký čas strávil ve Francii a Itálii, kde se seznámil s renesančním uměním. V roce 1551 byl v Antverpách přijat jako mistr do malířského cechu svatého Lukáše a živil se malováním rytin u Hieronyma Cocka.

Právě s jeho dcerou se o dvanáct let později oženil a poté se přestěhoval do Bruselu. Měl dva syny malíře: Pietera Brueghela mladšího a Jana Brueghela staršího. Pieter do značné míry kopíroval otcův styl, Jan maloval spíše krajiny i portréty.

Na smrtelné posteli slavný malíř údajně nařídil své ženě spálit velké množství kreseb a prací, které považoval za podvratné, protože chtěl uchránit rodinu od případné perzekuce vyplývající z tehdejších náboženských konfliktů v zemi. Pohřben je v bruselském kostele Kapellekerk.