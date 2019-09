Nejsme Nirvana, připomněla kapela Helmet v Praze. A začala počítat do třiceti

Vystudovaný hráč na jazzovou kytaru Page Hamilton založil Helmet v New Yorku, kde si přivydělával jako řidič limuzíny a přežíval v pronajatém bytě o velikosti telefonní budky. „Mládež chtěla slyšet něco jiného, takže jsme si vybudovali vlastní základnu,“ vzpomíná na začátky Hamilton.

Když americká rádia začala mezi Paulou Abdulovou a Bryanem Adamsem hrát Nirvanu, alternativnímu rocku a metalu svitlo na lepší časy. A po vlně grunge ze Seattlu se na výsluní vyvezli i Helmet. „Předskakovali jsme Nirvaně, když hrála poprvé v New Yorku. Ještě než se stali slavní. Vtipné je, že jsme z Nirvany měli trochu výhody. Lidé o nás říkali: ‚To je příští Nirvana.‘ Ale to by byli dost zklamaní, protože my vůbec nezníme jako Nirvana,“ odmítá srovnání se slavnými kolegy Hamilton.

Největším hitem kapely je zřejmě skladba In the meantime z alba Meantime z roku 1992. Napsal ji Page Hamilton, ostatně jako většinu songů. Helmet za ni získali svou jedinou nominaci na Grammy. I když cenu nevyhráli, píseň se stala jednou z nejčastěji interpretovaných v metalovém žánru. Cover nahrály třeba kapely Soulfly nebo Blame God.