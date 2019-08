Recenze: Brutal Assault se nesl ve znamení ohňů, duhy, plující toiky a postapokalyptické vize světa

Parádní deathcorový diktát předvedli Australané Thy Art Is Murder, jedni z průkopníků thrashe Sodom či legendy newyorského hardcoru Sick Of It All. Večer patřil bezesporu další z legend thrash metalu Testament, svá neuvěřitelná a vyhlášená tempa předvedli progresivci Meshuggah následováni dalšími zástupci thrashe, legendárními Anthrax, jež patří mezi slavnou metalovou Big Four. Večer uzavřeli syntetičtí Carpenter Brut.

Menší stage ve středu opanovali především metalcoroví Of Mice & Men, při jejichž vystoupení létaly vzduchem i tenisky. Živelnou smršť předvedli jedni z mála zástupců melodic death metalu Omnium Gatherum a svůj set našlapaný agresivním hard corem představili například kalifornští Lionheart.