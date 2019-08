Mramorová socha Boženy Němcové ožije, minisérie představí příběh vášně a utrpení

„Barboru poznají diváci z úhlu, který není úplně vše bořící, ale je rozhodně překvapivý. Byla to ve své době mnoho emocí vzbuzující postava a to se nezměnilo. Není to žádný strnulý portrét velké spisovatelky,“ myslí si Geislerová. Tvůrci se podle herečky protichůdných emocí, které silná osobnost vzbuzovala, nebojí a slibují bolest i vášeň, velké srdce i příběh výjimečné ženy.

Němcovou ale na obrazovku k životu nepřivede pouze Geislerová. V mladších spisovatelčiných letech ji ztvární Anna Kameníková, kterou významná literátka pohltila a nadchla. „Můj vztah k Němcové se hodně prohloubil. Za poslední půlrok jsem nečetla nic jiného než knížky o Boženě nebo od Boženy,“ líčí Kameníková.