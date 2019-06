Vary jsou v pohodě. Na festival přijede herečka Julianne Mooreová

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech ocení oscarovou herečku Julianne Mooreovou. Na 54. ročníku, který se koná od 28. června do 6. července, osobně uvede se svým manželem, režisérem Bartem Freundlichem, jejich nejnovější snímek After the Wedding (Po svatbě). Mooreová také převezme ve Varech Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii, stejné ocenění na závěr letošní přehlídky obdrží i americká herečka Patricia Clarksonová.