Američtí Godsmack míří poprvé do České republiky

Godsmack se stylově pohybují ve vodách nu-metalu, hard rocku, post-grunge a heavy metalu, v jejich směřování lze nalézt volnou inspiraci takovými jmény, jako jsou Alice In Chains nebo Metallica, ale také Black Sabbath, Aerosmith, Led Zeppelin či Rush.

Erna spolu s kytaristou Tonym Rombolou, basistou Robbiem Merillem a bubeníkem Shannonem Larkinem mají na kontě sedm studiových alb, desítky songů v top ten amerických žebříčků a přes 20 milionů prodaných nosičů. Pro jejich tvorbu je zejména v poslední době typická hravost a nadhled, s jakou míchají hudební styly.

V rozhovoru pro Forbes Sully Erna říká: „Dostali jsme se do fáze, kdy už se chceme muzikou hlavně bavit. Udělali jsem dost práce a víme, co nás ještě čeká. Ale je to jen rock and roll a není důvod být stále nahněvaný rebel a brát všechno vážně.“