Písničkář Burian stárne. O nesplněných přáních, samotě a nespavosti napsal svůj první muzikál

Jako o představení, které přišlo s věkem, mluví písničkář Burian o svém prvním muzikálu. Téma stáří si vybral i proto, že se podle něj o konci lidského života na divadelních jevištích moc často nemluví.

„Říkal jsem si, že by bylo dobré udělat muzikál o starých lidech, protože to nikoho nezajímá. Mám spoustu písniček o seniorech a stáří. Sám jsem starý. Ten věk, do kterého se dostáváte, je strašně zajímavý, a ty problémy, který máte, jsou taky strašně zajímavé, někdy tragické, někdy jsou komické. A dát to dohromady, udělat z toho muzikál, to je, myslím, takzvaná díra na trhu,“ řekl písničkář, skladatel a básník Burian.

Nevěř tomu, že stáří je hezké

Nesplněná přání, samota, nespavost nebo bolest, texty písní portrétují křehký svět stárnoucího člověka i děs z jeho nemohoucnosti. Členové souboru Body Voice Band je ale interpretují i s humorným nadhledem.

„Je to téma, o kterém se moc nemluví, nebo je složité o něm mluvit. A snažila jsem se, právě proto, že to dělají mladí, abychom tam objevili i ten humorný aspekt toho, že člověk to, co nemůže, stále ještě touží mít nebo jak je to těžké se něčeho vzdát,“ prozradila režisérka Jaroslava Šiktancová.

„Je to psychoterapie? Možná psaní těch písní. Ten muzikál už moje psychoterapie není. Občas se dojímám, pravda, protože ti herci zpívají moje texty po svém, a najednou vidíte třeba ještě jinou dimenzi nebo jinou náladu, kterou nečekáte. Nebo si uvědomíte hloubku toho šílenství, co se vám podařilo napsat na papír. Protože to stáří fakt není jednoduché. Jak říkal můj přítel Antonín Jaroslav Liehm: Až ti někdo bude říkat, že stáří je hezký, tak mu nevěř,“ dodal autor inscenace Burian.

V rámci Muzikálu třetího věku nafotili mladí umělci, kteří v díle vystupují, snímky s vlastními prarodiči.