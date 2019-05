Recenze: Bolest a sláva. Pedro Almodóvar oslnil Cannes svou láskou k filmu

Figura Salvatora je neskrývané Almodóvarovo alter ego a bylo by tomu tak i bez shodně charakteristicky kudrnatých vlasů. Casting Antonia Banderase je v tomto případě kuriozitou, která herce staví do zvláštní pozice. Zhostil se vlastně role svého „stvořitele“, neboť právě Almodóvarovy lascivní komedie Banderase v osmdesátých letech proslavily.

Do minulosti vstupujeme jedině tehdy, když nám to dovolí Salvatorova mysl, například v drogovém rauši nebo když mu v rukou spočine předmět ze zašlých časů. Režisérovo autobiografické přemítání se tak podobá zamčenému příbytku, do jehož útrob můžeme jen chvílemi nahlédnout okny. V důsledku se nejedná o vyčerpávající vyprávění a v minulosti hrdiny záměrně ponechává mnohé mezery.

Z hlediska Almodóvarových trademarků ale obzvlášť překvapí střídmější stylizace prostoru před kamerou, přestože okázale barevnější film by člověk tento měsíc v českých kinech pohledal. Režisér stále úchvatně pracuje s barevným laděním a Salvatorův byt zdobí modernistické malby, které mu dodávají další dimenze. Almodóvar ale současně mírní rozjívenou campovou estetiku, pro niž je známý – z režisérových obrazů už nesálá hypersexualita ani lehkovážnost.

Konec vášní španělského matadora?

Dáno je to jistě i tím, že se tentokrát Almodóvar zaměřuje na protagonistu, který je málomluvný, přemýšlivý a skoro až asexuální (další paradox obsazení někdejšího zosobnění španělského erotična Banderase). Pasivitu Salvatora ještě prohlubuje paleta nemocí, které mu znemožňují volný pohyb. Kdyby šlo o přímočarou autobiografii režisérského provokatéra a rebela, byl by hrdina jistě profilován jinak.

Jelikož ale Almodóvara pojí s jeho alter egem hlavně sepjetí s filmem, Banderas dostává příležitost k působivému hereckému minimalismu, který je předurčen k mnoha oceněním.

Almodóvarovo ohlížení do minulosti není zcela objevné, však také plakátem odkazuje na Osm a půl, autorské zpytování Federica Felliniho staré 56 let. Závěr filmu lze také vnímat nejen jako parafrázi režisérovy Špatné výchovy, ale také snímku Boba Fosseho All That Jazz (1979). V kontextu Almodóvarovy filmografie je ale Bolest a sláva podstatným dílem, ve kterém ve vší explicitnosti ukázal svůj osobní vztah ke kinematografii.