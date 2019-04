Emil Zátopek se už rozbíhá. První klapka Ondříčkova filmu padla na stadionu v Březnici

Režisér David Ondříček začal natáčet nový film o životě Emila Zátopka. Legendárního běžce ztvárňuje Václav Neužil, jeho ženu Danu si pak zahrála Martha Issová. Oba dva kvůli svým rolím podstoupili speciální tréninky, a to i s Barborou Špotákovou. Do kin by se mělo dílo o olympijském vítězovi dostat ještě před příštími hrami v létě 2020 v Tokiu. Koproducentem snímku je Česká televize.