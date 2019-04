Miss Exitus je z hospicu. V nové knize Aleše Palána znamená smrt spíš jeviště

přehrát video Aleš Palán má novou knihu. Kontemplativní detektivka se odehrává v hospicu

Ošetřovatelka v hospicu Ema se během Štědrého dne ocitá na životní křižovatce. Očekávaný skon rodinné přítelkyně a zároveň její klientky paní Neomytkové předstihne jiné a nečekané úmrtí. „Smrt je v téhle knize primárně jeviště, nějaký etický princip, jak s tou smrtí naložit, jak to pochopit a jak se to může zpětně promítnout do života, ta smrt je tlakem, který je na hrdinku vyvíjen,“ říká autor románu. Stará paní Neomytková zná totiž tajemství propojující obě rodiny, které Emě až doposud zůstávalo skryté. Týká se minulosti jejího otce, který své největší chvíle zažil během dob vzestupu divokého kapitalismu v devadesátých letech.

přehrát video Rozhovor s Alešem Palánem: Samotáři mě učí kvalitu prohry a útěku

„Ona si uvědomuje, co za úspěchem a zejména za tím pádem stálo a že to tak muselo dopadnout, protože to nebylo čisté. A teď stojí před otázkou, zda se zachovat čistě,“ naznačuje zápletku Aleš Palán, který sám během práce pro asociaci hospiců často mluvil s lidmi krátce před jejich smrtí. Dozvídal se od nich, i čeho litují, i jejich poslední přání. V rozhovoru s Petrem Kořínkem mluvil třeba i o své nejúspěšnější knize popisující život šumavských samotářů – Raději zemřít v divočině. Některé protagonisty jeho bestseller proslavil natolik, že je poznávají lidé na ulici. Chystá na podobné téma další knihu. „Má vyjít letos na podzim. Takže já jsem v tématu, tentokrát ne šumavských, ale českých a moravských, pořád ponořený,“ zmínil Palán. Příběhy lidí v nové knize budou zas úplně jiné, oproti postavám titulu Raději zemřít v divočině, nastínil autor. Slibuje mystiku, ale také více humoru, divokosti i veselosti. „Pro mě je tahle kniha míň zahloubaná, za to víc radostná práce,“ říká.