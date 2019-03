Kdo koho vlastně hlídá? Žebrácká opera v Jihlavě paroduje současnost

Na jevišti Horáckého divadla se proměnila v prohnanou prostitutku Jenny. Macheath je jejím osudovým mužem, jehož ovšem neváhá opakovaně zrazovat. Nástrahy čekají na krále podsvětí ale i od jeho zločineckého konkurenta Peachuma (v podání Jakuba Škrdly), který je zároveň spojencem policie. Kdo koho vlastně hlídá a kdo komu donáší?

Parodie i na současnost

Havel zasadil Žebráckou operu do první poloviny dvacátého století, jako parodie na společenské a politické poměry ovšem fungovala i v době Johna Gaye, stejně jako dnes. Propojení se současností navíc jihlavská scénografie zdůrazňuje zapojením moderních vymožeností, jako je televize, dron nebo mikrofony, do sto let staré doby.

Žebrácká opera zapadá v repertoáru Horáckého divadla do aktuální česko-slovenské sezony. Jihlavská scéna plánuje inscenaci, kterou poprvé uvedlo 23. března, odehrát i v dalších českých a také slovenských divadlech.