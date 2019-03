Rodinné album Ostravy. Století objektivem obyvatel shrnuje kniha

Na 185 fotografií, které byly do knihy zařazeny, nepořídili profesionálové a nebyly určeny k veřejnému vystavování. Přesto z momentek uložených v rodinných albech Ostravanů archiváři vytvořili jedinečné obrazové dějiny města.

„Ani jako archivář se u některých fotografií nostalgii neubráníte. Někdy fotografující zachytil motivy velice dobře a nálada a atmosféra Ostravy třeba padesátých nebo šedesátých let na vás dýchne,“ připouští Jozef Šerka, který publikaci spolu s Hanou Šústkovou a Antonínem Barcuchem sestavil. Nejtěžší prý bylo vybrat snímky, které se do knihy dostanou – klíčem byla snaha pokrýt všechna desetiletí a co největší počet ostravských obvodů.

Publikované fotografie původně vznikaly jako vzpomínky na rodinné sešlosti, výlety, pracovní i školní kolektiv. Po letech nesou ale i další informační hodnotu. „Z pohledu nás historiků a archivářů zachycují spoustu detailů, například jak se lidé oblékali, jak byla organizovaná svatba nebo jak vypadalo okolí, které už dneska není,“ upřesnil Jozef Šerka.

Takový, jaký život je

Záměrem autorů publikace bylo podle něho zachytit život v Ostravě po všech stránkách, proto se do výběru dostaly i snímky, které na první pohled mohou působit banálně – nevznikly pro zvěčnění zásadnějšího okamžiku, ale prostě jen jako momentka všední chvíle, třeba na koupališti nebo při škrábání brambor na oběd.